Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 16e de finale entre la France et la Suède

Après son sans-faute et ses trois victoires lors de la phase de groupes, l’équipe de France entre, ce mardi (23h), dans la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 avec son 16e de finale contre la Suède.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé

Composition probable de la Suède

Zetterström - Lagerbielke, Lindelöf, Gudmunsson - Bernhardsson, Ayari, Bergvall, Stroud - Elanga - Gyökeres, Isak

Stade

Ce match entre la France et la Suède se disputera sur la pelouse du MetLife Stadium (New Jersey), qui accueillera la finale le 19 juillet prochain. Une enceinte, dotée de 82.500 places, bien connue des coéquipiers de Kylian Mbappé pour y avoir joué leur premier match de la phase de groupes contre le Sénégal (3-1). Et depuis le début de la compétition, le mauvais état du terrain a régulièrement été pointé du doigt.

Arbitre

Danny Makkelie a été désigné pour diriger la rencontre entre la France et la Suède. Âgé de 43 ans, le Néerlandais, qui compte 781 matchs à son actif depuis le début de sa carrière, dont 376 dans le championnat des Pays-Bas et 60 en Ligue des champions, va arbitrer son 3e match dans la compétition après Etats-Unis-Paraguay (4-1) et Maroc-Haïti (4-2). Et il sera au sifflet d’un match des Bleus pour la 2e fois de sa carrière, après avoir officié lors de la victoire contre l’Ukraine (2-0), en septembre dernier, en éliminatoires du Mondial.

Forme

Après les victoires décrochées contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), les Bleus, qui ont terminé en tête de leur groupe, affichent un bilan de douze victoires sur leurs quatorze derniers matchs, avec un match nul, mi-octobre, en Islande (2-2) et une défaite en match de préparation contre la Côte d’Ivoire (1-2). De son côté, la Suède, qui a fini parmi les meilleurs troisièmes (4 points), n’a remporté que trois de ses 13 derniers matchs, enregistrant six défaites et quatre matchs nuls.

Historique

La France et la Suède vont s’affronter pour la 24 fois de leur histoire, et pour la première fois depuis la victoire des Bleus en Ligue des nations en novembre 2020. Et le bilan des confrontations entre les deux nations penche en faveur des Tricolores avec douze victoires et cinq matchs nuls contre six défaites. Sous l’ère Didier Deschamps, les Bleus comptent même quatre succès contre un revers en cinq matchs. Mais la France n’a jamais battu la Suède en compétition officielle avec un match nul à l’Euro 1992 (1-1) et une défaite à l’Euro 2012 (0-2).

Diffusion TV

Ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et la Suède est à suivre en direct et en intégralité à partir de 23h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+).