Coupe du monde 2026 : Gianni Infantino fait polémique avec plus de 50.000 kilomètres parcourus en jet privé

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a scandalisé le grand public en parcourant plus de 50.000 kilomètres à bord d’un jet privé pour assister à 24 rencontres de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 organisée au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

Une image ternie par ce véritable désastre écologiste. L’emblématique président de la FIFA Gianni Infantino a suscité la controverse en raison de son bilan carbone catastrophique à l’occasion de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 qui s’est disputée du 11 au 28 juin.

A cette occasion, le patron de la fédération internationale de football a parcouru 50.122 kilomètres à bord d’un jet privé pour assister à 24 rencontres réparties entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, selon les données de FlightRadar24 relayées par la BBC.

From the top down, this World Cup is the most polluting ever.



Fifa president Gianni Infantino has already spent 66 hours in his private jet.



The climate impact? Roughly equivalent to the emissions of 78 ordinary people over an entire year.



In two weeks.https://t.co/JvAW15F0vh — badvertising @badvertising.bsky.social (@badvertising11) June 29, 2026

Avec plus de 66 heures passées dans les airs au total en moins de trois semaines, il a ainsi eu un impact sur le climat comparable à une moyenne de 78 personnes sur une année entière.

Dans le détail, il a notamment réalisé un vol de 4.507 kilomètres pour rallier Miami (Etats-Unis) au départ de Vancouver (Canada) le 13 juin dernier avant un autre vol de plus de 4.000 kilomètres deux jours plus tard pour opérer la liaison entre Miami et Seattle.

La FIFA entend atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040

Selon les calculs de la BBC, l’avion utilisé par Gianni Infantino avait une consommation moyenne de carburant d'environ 1.817 litres par heure, ce qui représenterait 516 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2) déployés lors de son voyage.

A titre de comparaison, les émissions annuelles moyennes mondiales de gaz à effet de serre par individu sont de 6,56 tonnes d'équivalent CO2, d’après les données de l'UE.

Gianni Infantino avait pourtant annoncé il y a quelques mois, dans le cadre de la stratégie de la FIFA pour ce Mondial 2026, vouloir combattre les inégalités climatiques. «Qu'il s'agisse du climat, des droits de l'homme, des maladies ou des handicaps, nous sommes déterminés à jouer notre rôle», avait assuré ce dernier.

Dans cette lignée, la FIFA s’était engagée à réduire ses émissions de 50 % d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Or, un rapport de Scientists for Global Responsibility (SGR) publié l’an dernier avait indiqué que la Coupe du monde 2026 pourrait atteindre 9 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit près du double de la moyenne des quatre dernières éditions.