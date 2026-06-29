Coupe du monde 2026 : l’équipe de France privée de deux joueurs pour le 16e de finale contre la Suède ?

L’équipe de France pourrait être privée de deux joueurs pour affronter la Suède, ce mardi (23h), en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Un groupe réduit ? Didier Deschamps et l’équipe de France pourraient être privés de deux joueurs pour affronter la Suède, ce mardi (23h), en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. L’un d’eux est même déjà forfait.

Il s’agit de Marcus Thuram, qui était déjà absent contre la Norvège en raison d’une douleur au mollet. Et l’attaquant tricolore, qui n’a pas repris l’entraînement collectif, n’est toujours pas rétabli.

Deux joueurs avec très peu de temps de jeu

«Marcus ne sera pas disponible, il a un petit souci musculaire», a indiqué le sélectionneur des Bleus, qui pourrait également devoir se passer des services de N’Golo Kanté. «Ce n’est pas musculaire, mais c’est probable que ce soit trop juste», a ajouté confié Didier Deschamps avant la séance prévue en fin de journée aux Etats-Unis (17h, heure locale).

Depuis le début de la compétition, Marcus Thuram n’a joué qu’une petite minute, en entrant en toute fin de match lors de la victoire contre l’Irak (3-0). De son côté, N’Golo Kanté n’a toujours pas foulé les pelouses du Mondial, restant sur le banc des remplaçants lors des trois rencontres de la phase de groupes.