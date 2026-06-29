Coupe du monde 2026 : Luca Zidane encore écarté pour le 16e de finale de l’Algérie ?

Remplacé par Oussama Benbout pour le 3e match de la phase de groupe de l’Algérie contre l’Autriche (3-3), Luca Zidane pourrait à nouveau prendre place sur le banc des remplaçants pour le 16e de finale contre la Suisse.

Si l’Algérie est à la fête, ce n’est pas son cas. Titularisé lors des deux premiers matchs à la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a été remplacé par Oussama Benbout pour la 3e rencontre de la phase de groupes contre l’Autriche (3-3), qui a vu les Fennecs valider leur billet pour les 16es de finale. Et c’est la tête basse et le téléphone portable collé à son oreille qu’il a quitté le stade de Kansas City, visiblement affecté par la situation.

Le gardien numéro 3 aligné en 16e de finale ?

Car s’il avait endossé le rôle de gardien numéro 1 depuis le début de la compétition, ses prestations contre l’Argentine (0-3), puis la Jordanie (2-1) ont poussé son sélectionneur à le reléguer sur le banc des remplaçants. «J’ai estimé qu’Oussama Benbot méritait de jouer. La concurrence reste ouverte à tous les postes et chacun peut jouer selon l’adversaire et les exigences de chaque rencontre», a déclaré Vladimir Petkovic à l’issue du match nul contre les Autrichiens.

Et alors que son remplaçant n’a pas été beaucoup plus performant avec trois buts encaissés, Luca Zidane retrouvera-t-il sa place pour le 16e de finale face à la Suisse ? Rien n’est moins sûr. Selon le média algérien Winwin Sports, il pourrait à nouveau être écarté au profit du 3e gardien Melvin Mastil. Même si le portier né en France, à Thonon-les-Bains, pâtit d’un manque «d’expérience internationale», lui qui évolue au Stade nyonnais en 2e division suisse et qui ne compte que deux sélections avec l’équipe d’Algérie. Mais sa connaissance du football suisse pourrait jouer en sa faveur.

Luca Zidane a toute la semaine, avant la rencontre prévue vendredi (5h), pour convaincre aux entraînements le staff algérien qui va mener une longue réflexion avant de trancher.