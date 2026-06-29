Coupe du monde 2026 : Rayan Cherki lance des maillots à des supporters de l’équipe de France depuis la fenêtre de sa chambre d’hôtel (vidéo)

Avant le 16e de finale de l’équipe de France, mardi, contre la Suède, Rayan Cherki a lancé des maillots depuis la fenêtre de sa chambre d’hôtel à des supporters présents en bas de l’établissement.

Un geste de grande classe. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France peut compter sur un contingent important de supporters à chacune de ses rencontres. Et Rayan Cherki a tenu à les remercier à sa manière.

🌄 #GoodMorningAmerica

🤩 Le très beau geste de Rayan Cherki ! pic.twitter.com/BGmByTyby8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2026

Alors que plusieurs fans attendaient en bas de l’hôtel des Bleus, situé dans le centre-ville de Boston, l’attaquant tricolore ne s’est pas contenté de les saluer avec un grand sourire. Il leur a également lancé des maillots depuis la fenêtre de sa chambre d’hôtel. Déjà très apprécié, il devrait entrer encore un peu plus dans le cœur du public français pour sa générosité.

Très attendu après sa saison avec Manchester City, Rayan Cherki a, pour le moment, dû se contenter de quelques minutes depuis le début de la compétition. Remplaçant à chaque match de la phase de groupes, l’ancien lyonnais est entré en jeu à trois minutes du coup de sifflet contre le Sénégal (3-1) avant de jouer respectivement 22 minutes puis 25 minutes face à l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1). Sans être décisif.

Et il devrait à nouveau prendre place sur le banc des remplaçants, mardi, pour le 16e de finale contre la Suède et pourrait ne jouer encore qu’une poignée de minutes sur la pelouse du Met Life Stadium (New Jersey). Mais il semble lui en falloir plus pour perdre sa bonne humeur.