«J’étais anéanti» : Didier Deschamps revient sur le décès de sa mère en pleine Coupe du monde 2026

Avant le 16e finale de l’équipe de France, ce mardi (23h), contre la Suède, Didier Deschamps est revenu sur le décès de sa mère survenu pendant la Coupe du monde 2026.

Une terrible épreuve à surmonter en pleine compétition. Au lendemain de la victoire contre l’Irak lors du 2e match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 (3-0), Didier Deschamps a eu la douleur d’apprendre le décès de sa mère. Et il a évidemment été très affecté par cette douloureuse disparition, quittant les Etats-Unis pour rentrer en France afin d’assister aux obsèques et laissant l’équipe de France entre les mains de son fidèle adjoint Guy Stéphan pour la rencontre face à la Norvège.

"J'ai eu des jours compliqués. Je me devais de partir." De retour avec les Bleus après les obsèques de sa mère, Didier Deschamps est revenu sur cette disparition qui l'a profondément marqué. @bastinheau@SamuelDuhamelpic.twitter.com/coywCU0vTP — M6 Info (@m6info) June 29, 2026

«Évidemment, j’ai eu des jours compliqués où j’étais anéanti, mais pour mon bien personnel et pour le bien de l’équipe de France, je me devais de partir», a confié, au micro de M6, le sélectionneur tricolore. Et en son absence, les Bleus ont rempli leur mission avec une victoire éclatante contre les Norvégiens (4-1), synonyme de 1ère place du groupe I.

Tourné vers le 16e de finale

«C’était notre objectif d’avoir cette première place, même si ça ne nous donne pas de bonus. Mais on ne l’a jamais fait, donc c’est toujours une bonne chose de gagner les matchs. Le premier objectif est atteint. On se retrouve avec une nouvelle compétition qui commence avec le couperet à la fin de chaque match», a ajouté le capitaine des champions du monde 1998, qui a fait son retour auprès de ses joueurs.

Et il s’est immédiatement plongé dans la préparation du 16e de finale, ce mardi (23h), contre la Suède sur la pelouse du MetLife Stadium (New Jersey). «Depuis que je suis revenu, je me suis remis avec la préparation de ce match contre la Suède. C’est bien d’avoir la tête occupée», a-t-il assuré. Il n’y a plus qu’à espérer qu’elle le soit au moins jusqu’au 19 juillet prochain, date de la finale.