Natation : pourquoi Léon Marchand a-t-il déclaré forfait pour la finale du 200m brasse des Championnats de France 2026 ?

Seulement 9e temps des séries avant d’être repêché, Léon Marchand a déclaré forfait, ce lundi, pour la finale du 200 m brasse des Championnats de France 2026 de natation.

Gros coup de tonnerre à Saint-Etienne. Pas dans le ciel, mais à la piscine Raymond-Sommet, où sont organisés les Championnats de France de natation. Grand favori pour le titre sur 200 m brasse, Léon Marchand a déclaré forfait, ce lundi, à la fin des séries. Le quadruple champion olympique aux JO 2024 de Paris ne participera donc pas à la finale pour laquelle il avait été repêché.

«Il a senti une douleur à l’adducteur»

Alors qu’il était en tête de sa série, le Toulousain a soudainement ralenti avant de finalement terminer à la 3e place et de réaliser seulement le 9e temps (2’16’’16) à près de quatre secondes du meilleur chrono de Lucien Vergnes (2’12’’23). Non qualifié parmi les huit finalistes, il avait bénéficié du forfait de Carl Aitkaci (5e meilleur temps) pour être repêché pour la finale, mais il a lui aussi renoncé quelques minutes plus tard.

La faute à une douleur ressentie au niveau de l’adducteur. «Léon a senti une douleur à l’adducteur pendant la course. Il a levé le pied et, pour le moment, il est en soins. On attend plus d’informations», a indiqué le DTN Denis Auguin, dans des propos rapportés par L’Equipe. Reste à savoir s’il sera en état de poursuivre ces Championnats de France, lui qui doit encore participer au 200m nage libre, au 200m papillon, au 400m nage libre et au 200m 4 nages.

«Il faut attendre un petit peu. Là, il est en soins, il faudra attendre demain (mardi, ndlr) sans doute. Parce que s’il y a une lésion, il faut attendre un peu pour mieux voir. Mais tout est déjà organisé», a ajouté Denis Auguin. Même s’il devait renoncer à la suite de la compétition, cela ne remettrait pas en cause sa qualification pour les Championnats d’Europe de Saint-Denis au mois d’août.

Avec les minima atteints lors de son titré décroché, samedi, sur le 400m 4 nages, Léon Marchand a la possibilité d’être repêché sur les courses qu’il souhaitera disputer. A l'unique condition que quatre nageurs n’ont pas réalisé les temps nécessaires.