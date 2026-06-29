Patinage de vitesse : un vice-champion d’Europe disparaît mystérieusement aux Pays-Bas

Le patineur de vitesse néerlandais Sven Roes est porté disparu depuis le samedi 27 juin près d’Amsterdam. La police a ouvert une enquête pour tenter de le retrouver.

L’inquiétude grandit. Sven Roes, patineur de vitesse néerlandais, est porté disparu depuis le samedi 27 juin, ont rapporté plusieurs médias locaux. Le sportif de 26 ans n’a plus donné signe de vie depuis un message envoyé à 19h05 le jour de sa disparition.

Selon les éléments communiqués dans l’appel à témoins, Sven Roes aurait été aperçu pour la dernière fois à Muiden, une petite commune des Pays-Bas située dans la province de Hollande-Septentrionale. Après avoir quitté la ville d’Oosterzee à 16h15 à bord d’une voiture Mitsubishi ASX blanche avec des autocollants de l'équipe nationale néerlandaise, il est passé par une station-service Shell de Muiden.

Un appel à témoins a été partagé par de nombreux patineurs, inquiets par la disparition du champion des Pays-Bas en 2020 et vice-champion du monde en 2022.

«Nous avons été profondément choqués d’apprendre que Sven Roes était porté disparu, a déclaré la fédération néerlandaise de patinage (KNSB) dans un communiqué. Nous espérons avoir bientôt de bonnes nouvelles à annoncer, et souhaitons beaucoup de courage à la compagne et à la famille de Sven dans ces moments difficiles.»