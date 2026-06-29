Rugby : pourquoi Antoine Dupont est-il forfait pour les matchs du XV de France en championnat des Nations ?

Antoine Dupont a déclaré forfait pour le Championnat des nations, la nouvelle compétition entre hémisphères nord et sud qui se déroule en juillet, a annoncé lundi la Fédération française de rugby.

Un absent de taille. Le XV de France, actuellement à Brisbane (Australie), où il prépare son premier match du Championnat des nations contre la Nouvelle-Zélande de samedi, a enregistré un coup dur lundi avec le forfait d'Antoine Dupont.

Le demi de mêlée du Stade toulousain, champion de France samedi contre Montpellier, est blessé au mollet. «Une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet, a confié le joueur de 29 ans sur son compte Instagram. C'est donc avec le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection.»

Paul Graou appelé

Antoine Dupont, champion olympique à Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, est remplacé par son coéquipier en club Paul Graou (28 ans, 0 sélection).

C'est un coup dur pour la superstar toulousaine, qui espérait à un an de la Coupe du monde en Australie participer à une tournée estivale des Bleus pour la première fois depuis 2017, les cadres du XV de France étant régulièrement préservés.

Le XV de France affronte donc les All Blacks le 4 juillet, puis l'Australie le 11 juillet et le Japon le 18 juillet.