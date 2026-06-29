Tour de France 2026 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 2ème étape

La 2ème étape du Tour de France 2026 se disputera, dimanche 5 juillet toujours en Espagne, entre Tarragone et Barcelone pour une étape accidentée.

kilomètres

Au lendemain du contre-la-montre par équipes pour lancer cette nouvelle édition du Tour de France, le peloton aura une étape de 168,5 km, toujours en Catalogne, entre Tarragone et le stade Olympique de Barcelone.

Difficultés

Après une première partie d’étape qui verra les coureurs longer le bord de mer, place aux hauteurs avec la Côte de Begues (6,1km à 6,5%). La deuxième moitié du parcours sera plus vallonnée avec une succession de petites ascensions et descentes, avant un retour à Barcelone avec la triple ascension de la Côte du Château de Montjuïc.

Villes traversées

Le peloton traversera Cala Romana, Monnars, La Mora, Torredembarra, Creixelle, Roda de Bera, Francas, El Vendrelle, La Franquesa, Calafell, Bellamar ou encore Cunit.

Horaires

Le départ de cette 2e étape sera donné à 13h45 pour une arrivée estimée à Barcelone aux environ de 17h30.