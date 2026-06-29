Tour de France 2026 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 3ème étape

Lundi 6 juillet, la 3ème étape du Tour de France 2026 partira pour la troisième et dernière fois d’Espagne à Granollers, pour une arrivée dans l’Hexagone aux Angles.

kilomètres

Pour l’arrivée en France de cette Grande Boucle 2026, le peloton aura une étape de 195,9 km, entre Granollers, dans la province de Barcelone, et Les Angles dans les Pyrénées-Orientales.

Difficultés

Déjà l’heure des Pyrénées pour le peloton. Les favoris devraient déjà commencer à batailler au moment de grimper vers Les Angles, station perchée des Pyrénées-Orientales. Les coureurs auront comme difficultés du jour la Côte de Saint Feliu de Codines (7,6km à 4,5%), le col de Toses (9,3km à 6,5%) et le col du Calvaire (11,4km à 4,1%) avant la montée vers les Angles.

Villes traversées

Le peloton traversera entre autres Can Farell, Sant Feliu de Codines, Girona, Planoles, Targasonne, Bloquère ou encore Matemale.

Horaires

Le départ de cette 3e étape sera donné à 12h10 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h08.