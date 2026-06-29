Tour de France 2026 : maillot jaune, maillot à pois, victoire d’étapes… Voici toutes les primes de la 113 édition

Le montant total des primes de la 113e édition du Tour de France 2026 (4-26 juillet) s’élève à 2,575 millions d’euros avec 500.000 euros promis au vainqueur.

Classement général (maillot jaune)

1er : 500.000 euros

2e : 200.000 euros

3e : 100.000 euros

4e : 70.000 euros

5e : 50.000 euros

6e : 23.000 euros

7e : 11.500 euros

8e : 7.600 euros

9e : 4.500 euros

10e : 3.800 euros

11e : 3.000 euros

12e : 2.700 euros

13e : 2.500 euros

14e : 2.100 euros

15e : 2.000 euros

16e : 1.500 euros

17e : 1.300 euros

18e : 1.200 euros

19e : 1.100 euros

Du 20e au 160e : 1.000 euros

Classement général par points (maillot vert)

1er : 25.000 euros

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 4.000 euros

5e : 3.500 euros

6e : 3.000 euros

7e : 2.500 euros

8e : 2.000 euros

Classement général du meilleur grimpeur (maillot à pois)

1er : 25.000 euros

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 4.000 euros

5e : 3.500 euros

6e : 3.000 euros

7e : 2.500 euros

8e : 2.000 euros

Classement général du meilleur jeune (maillot blanc)

1er : 20.000 euros

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 5.000 euros

Classement par équipes

1er : 50.000 euros

2e : 30.000 euros

3e : 20.000 euros

4e : 12.000 euros

5e : 8.000 euros

Super combatif

1er : 20.000 euros

Classement des étapes

1er : 11.000 euros

2e : 5.500 euros

3e : 2.800 euros

4e : 1.500 euros

5e : 830 euros

6e : 780 euros

7e : 730 euros

8e : 670 euros

9e : 650 euros

10e : 600 euros

11e : 540 euros

12e : 470 euros

13e : 440 euros

14e : 340 euros

15e-20e : 300 euros

Porteur du maillot jaune

500 euros par jour porté

Porteur du maillot vert

300 euros par jour porté

Porteur du maillot à pois

300 euros par jour porté

Porteur du maillot blanc

300 euros par jour porté

Sprints intermédiaires

1er : 1.500 euros

2e : 1.000 euros

3e : 500 euros

Cols hors catégorie

1er : 800 euros

2e : 450 euros

3e : 300 euros

Cols 1ère catégorie

1er : 650 euros

2e : 400 euros

3e : 150 euros

Cols ou côtes 2e catégorie

1er : 500 euros

2e : 250 euros

Cols ou côtes 3e catégorie

1er : 300 euros

Cols ou côtes 4e catégorie

1er : 200 euros

Classement par équipes par étape

1er : 2.800 euros

Prix du coureur le plus combatif à chaque étape

1er : 2.000 euros

Souvenir Jacques Goddet

1er coureur au sommet du Tourmalet (6e étape) : 5.000 euros

Souvenir Henri Desgrange

1er coureur au sommet du col du Galibier (20e étape) : 5.000 euros

Prime du meilleur équipier

9.000 euros