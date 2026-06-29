Tour de France 2026 : maillot jaune, maillot à pois, victoire d’étapes… Voici toutes les primes de la 113 édition

Le montant total des primes de la 113e édition du Tour de France 2026 (4-26 juillet) s’élève à 2,575 millions d’euros avec 500.000 euros promis au vainqueur.
Classement général (maillot jaune)
1er : 500.000 euros
2e : 200.000 euros
3e : 100.000 euros
4e : 70.000 euros
5e : 50.000 euros
6e : 23.000 euros
7e : 11.500 euros
8e : 7.600 euros
9e : 4.500 euros
10e : 3.800 euros
11e : 3.000 euros
12e : 2.700 euros
13e : 2.500 euros
14e : 2.100 euros
15e : 2.000 euros
16e : 1.500 euros
17e : 1.300 euros
18e : 1.200 euros
19e : 1.100 euros
Du 20e au 160e : 1.000 euros
Classement général par points (maillot vert)
1er : 25.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 4.000 euros
5e : 3.500 euros
6e : 3.000 euros
7e : 2.500 euros
8e : 2.000 euros
Classement général du meilleur grimpeur (maillot à pois)
1er : 25.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 4.000 euros
5e : 3.500 euros
6e : 3.000 euros
7e : 2.500 euros
8e : 2.000 euros
Classement général du meilleur jeune (maillot blanc)
1er : 20.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 5.000 euros
Classement par équipes
1er : 50.000 euros
2e : 30.000 euros
3e : 20.000 euros
4e : 12.000 euros
5e : 8.000 euros
Super combatif
1er : 20.000 euros
Classement des étapes
1er : 11.000 euros
2e : 5.500 euros
3e : 2.800 euros
4e : 1.500 euros
5e : 830 euros
6e : 780 euros
7e : 730 euros
8e : 670 euros
9e : 650 euros
10e : 600 euros
11e : 540 euros
12e : 470 euros
13e : 440 euros
14e : 340 euros
15e-20e : 300 euros
Porteur du maillot jaune
500 euros par jour porté
Porteur du maillot vert
300 euros par jour porté
Porteur du maillot à pois
300 euros par jour porté
Porteur du maillot blanc
300 euros par jour porté
Sprints intermédiaires
1er : 1.500 euros
2e : 1.000 euros
3e : 500 euros
Cols hors catégorie
1er : 800 euros
2e : 450 euros
3e : 300 euros
Cols 1ère catégorie
1er : 650 euros
2e : 400 euros
3e : 150 euros
Cols ou côtes 2e catégorie
1er : 500 euros
2e : 250 euros
Cols ou côtes 3e catégorie
1er : 300 euros
Cols ou côtes 4e catégorie
1er : 200 euros
Classement par équipes par étape
1er : 2.800 euros
Prix du coureur le plus combatif à chaque étape
1er : 2.000 euros
Souvenir Jacques Goddet
1er coureur au sommet du Tourmalet (6e étape) : 5.000 euros
Souvenir Henri Desgrange
1er coureur au sommet du col du Galibier (20e étape) : 5.000 euros
Prime du meilleur équipier
9.000 euros