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Tour de France 2026 : maillot jaune, maillot à pois, victoire d’étapes… Voici toutes les primes de la 113 édition

Le vainqueur du Tour de France 2026 empochera la somme de 500.000 euros. Le vainqueur du Tour de France 2026 empochera la somme de 500.000 euros. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le
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Le montant total des primes de la 113e édition du Tour de France 2026 (4-26 juillet) s’élève à 2,575 millions d’euros avec 500.000 euros promis au vainqueur.

Classement général (maillot jaune)

1er : 500.000 euros
2e : 200.000 euros
3e : 100.000 euros
4e : 70.000 euros
5e : 50.000 euros
6e : 23.000 euros
7e : 11.500 euros
8e : 7.600 euros
9e : 4.500 euros
10e : 3.800 euros
11e : 3.000 euros
12e : 2.700 euros
13e : 2.500 euros
14e : 2.100 euros
15e : 2.000 euros
16e : 1.500 euros
17e : 1.300 euros
18e : 1.200 euros
19e : 1.100 euros
Du 20e au 160e : 1.000 euros

Classement général par points (maillot vert)

1er : 25.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 4.000 euros
5e : 3.500 euros
6e : 3.000 euros
7e : 2.500 euros
8e : 2.000 euros

Classement général du meilleur grimpeur (maillot à pois)

1er : 25.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 4.000 euros
5e : 3.500 euros
6e : 3.000 euros
7e : 2.500 euros
8e : 2.000 euros

Classement général du meilleur jeune (maillot blanc)

1er : 20.000 euros
2e : 15.000 euros
3e : 10.000 euros
4e : 5.000 euros

Classement par équipes

1er : 50.000 euros
2e : 30.000 euros
3e : 20.000 euros
4e : 12.000 euros
5e : 8.000 euros

Super combatif

1er : 20.000 euros

Classement des étapes

1er : 11.000 euros
2e : 5.500 euros
3e : 2.800 euros
4e : 1.500 euros
5e : 830 euros
6e : 780 euros
7e : 730 euros
8e : 670 euros
9e : 650 euros
10e : 600 euros
11e : 540 euros
12e : 470 euros
13e : 440 euros
14e : 340 euros
15e-20e : 300 euros

Porteur du maillot jaune

500 euros par jour porté

Porteur du maillot vert

300 euros par jour porté

Porteur du maillot à pois

300 euros par jour porté

Porteur du maillot blanc

300 euros par jour porté

Sprints intermédiaires

1er : 1.500 euros
2e : 1.000 euros
3e : 500 euros

Cols hors catégorie

1er : 800 euros
2e : 450 euros
3e : 300 euros

Cols 1ère catégorie

1er : 650 euros
2e : 400 euros
3e : 150 euros

Cols ou côtes 2e catégorie

1er : 500 euros
2e : 250 euros

Cols ou côtes 3e catégorie

1er : 300 euros

Cols ou côtes 4e catégorie

1er : 200 euros

Classement par équipes par étape

1er : 2.800 euros

Prix du coureur le plus combatif à chaque étape

1er : 2.000 euros

Souvenir Jacques Goddet

1er coureur au sommet du Tourmalet (6e étape) : 5.000 euros

Souvenir Henri Desgrange

1er coureur au sommet du col du Galibier (20e étape) : 5.000 euros

La 113e édition du Tour de France se tiendra du 4 au 26 juillet.
Sur le même sujet Tour de France 2026 : la composition complète des 23 équipes engagées Lire

Prime du meilleur équipier

9.000 euros

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