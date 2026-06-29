«Un grand merci à vous tous» : le discours de Didier Deschamps à son retour en équipe de France après avoir assisté aux obsèques de sa mère

De retour de France, où il a assisté aux obsèques de sa mère, Didier Deschamps a retrouvé l’équipe de France et ses joueurs pour préparer le 16e de finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre la Suède.

Il a retrouvé ses Bleus. Didier Deschamps a fait son retour aux Etats-Unis, ce week-end, après avoir dû rentrer précipitamment en France pour assister aux obsèques de sa mère. En son absence, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont brillamment dominé la Norvège (4-1), grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé, pour s’assurer la première place de leur groupe avec Guy Stéphan sur le banc.

«On a encore beaucoup de choses à aller chercher»

Et le sélectionneur tricolore a tenu à les féliciter pour leur performance. «Un grand bravo à l’ensemble du groupe parce que c’est votre mérite de l’avoir fait», a-t-il déclaré, alors que l’équipe de France n’avait jamais gagné ses trois matchs de la phase de groupes d’une grande compétition sous ses ordres. «Gagner trois matchs, ça ne nous était jamais arrivé même si ça ne va pas nous donner un bonus en plus», a-t-il ajouté.

Il s’est ensuite rapidement projeter sur la suite de la compétition avec le 16e de finale, prévu dès ce mardi (23h), face à la Suède sur la pelouse du MetLife Stadium (New Jersey). «La première compétition est finie. Là on bascule, c’est la même compétition mais c’est une autre compétition. Pour la simple et bonne raison qu’il y a le couperet qui tombe à chaque match, ce qui ne doit pas amener de crispation», a insisté Didier Deschamps tout en incitant ses joueurs à rester concentrer et à poursuivre sur leur lancée.

«La confiance, vous l’avez. Vous avez été capables de faire de très bonnes choses. Il y en a qu’on peut améliorer, bien évidemment. Il faut se nourrir de cette confiance sans en avoir à l’excès. On avance, c’est bien mais plus on avance et plus on aura de répondant en face. Pensons déjà aux Suédois. Ça vient vite. Un grand merci à vous tous pour ce qui a été fait, on a encore beaucoup de choses à aller chercher», a-t-il conclu plus que jamais animé par cette volonté de décrocher cette 3e étoile.