Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Cela n’a pas de sens de s’entrainer aux penalties» : la phrase lâchée par Ronald Koeman avant Pays-Bas-Maroc moquée par les internautes

En conférence de presse d’après-match, Ronald Koeman s’est justifié en évoquant un manque de réussite de son équipe. [REUTERS/Claudia Greco]
Par Brice Gerstemberg
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Éliminés aux penalties (1-1, 3-2 aux t.a.b) par le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas ont subi un troisième revers dans cet exercice en 12 ans, au Mondial. Leur sélectionneur Ronald Koeman a été vivement critiqué pour ses choix tactiques et ses déclarations d’avant-match.

Une nouvelle défaite aux tirs aux but qui sonne comme une malédiction. Les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football après une folle séance de tirs aux buts (1-1, 3-2 aux t.a.b) dans la nuit de lundi à mardi.

Avec ce revers, les Oranje restent sur trois défaites marquantes aux penalties sur la scène internationale après une élimination face à l’Argentine (0-0, 4-2 t.a.b) en demi-finale de la Coupe du monde 2014 puis à nouveau face à l’Albicéleste (2-2, 4-3 t.a.b) en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Quelques heures avant le match face au Maroc, le sélectionneur hollandais Ronald Koeman avait pourtant balayé d’un revers de main la thématique des pénalties à l’heure du début des phases à élimination directe.

«Cela n'a pas de sens de s'entraîner aux penalties. Évidemment qu'on traite cette partie du travail tous les jours. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura peut-être cinq ou six remplacements et que les trois premiers noms sur la liste des tireurs ne pourront pas tirer car ils ne seront plus sur le terrain», avait indiqué l’ancien joueur du Barça en conférence de presse.

Des changements qui interrogent les observateurs

Entrés en jeu à la 71e minute, Teun Koopmeiners et Wout Weghorst ont transformé leur pénalty respectif lors de la séance décisive après les prolongations. En revanche, Quinten Timber et Justin Kluivert, respectivement entrés à la 86e et 113e minutes, ont manqué leur tentative.

Les choix tactiques du sélectionneur néerlandais ont largement été critiqué par les observateurs, notamment le fait de ne pas faire entrer en jeu Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Oranje avec 55 buts inscrits.

Autre point critiqué par les internautes : la volonté de Ronald Koeman de laisser le jeu à l’adversaire avec seulement 18% de possession de balle pour les Pays-Bas lors des prolongations.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur s’est justifié en évoquant un manque de réussite de son équipe. 

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le Maroc et le Paraguay qualifiés pour les huitièmes, les Pays-Bas et l'Allemagne éliminés Lire

«L'ambiance dans le vestiaire était dramatique. Apparemment, les tirs au but restent un point noir pour les Oranje. Quand on voit des choses comme le penalty de Rahimi qui est passé sous Verbruggen, c'est parce que ce n'était pas censé être pour nous», a assuré Ronald Koeman après le match face au Maroc.

Coupe du monde 2026FootballPays-Bas

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : le 16e de finale entre la France et la Suède est-il menacé par des orages ?
En directCoupe du monde 2026 : le Maroc et le Paraguay qualifiés pour les huitièmes, les Pays-Bas et l'Allemagne éliminés
États-Unis : une vague de chaleur extrême atteignant 46 °C pourrait perturber le Mondial de football

Ailleurs sur le web

Dernières actualités