Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : après leur qualification historique contre l'Allemagne, le Paraguay décrète un jour férié

De nombreux Paraguayens se sont rassemblés dans les rues d’Asunción pour célébrer la folle victoire du Paraguay en seizièmes de finale. [© Cesar Olmedo / Reuters]
Par Adriel Bereby
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Paraguay a réalisé un exploit en éliminant l’Allemagne lors des 16es de finale de la Coupe du monde. Pour fêter ce moment historique, la présidence a décrété un jour férié, ce 30 juin.

«Le Paraguay n'abandonne jamais !! Jour férié, bordel !!! » Ce sont les mots du président paraguayen, Santiago Peña, sur X après la qualification historique en huitièmes de finale de la Coupe du monde de son équipe contre l’Allemagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3). 

Confirmé un peu plus tard dans la soirée via un communiqué, le 30 juin 2026 est désormais férié et payé au Paraguay.

De nombreux Paraguayens se sont rassemblés dans les rues d’Asunción pour célébrer la folle victoire du Paraguay en seizièmes de finale. «Le Paraguay a fait ce qu'il sait faire de mieux : défendre de toutes ses forces», a déclaré Amado Salomón, employé de banque de 58 ans qui s'est greffé en voiture à l'interminable cortège du centre-ville d'Asunción à l'AFP.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le Maroc et le Paraguay qualifiés pour les huitièmes, les Pays-Bas et l'Allemagne éliminés Lire

Le sélectionneur Gustavo Alfaro, qui a qualifié l'Albirroja pour la première fois en Coupe du monde depuis 16 ans, a lui-même réagi devant la presse à l’issue de la rencontre : «Je dirais qu’un jour férié national, c’est rare, et que le pouvoir du football est merveilleux».

ParaguayCoupe du monde 2026Allemagne

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : pourquoi Miguel Almiron a-t-il été exclu après avoir mis sa main devant la bouche pour parler ?
Les Etats-Unis sont l'un des pays organisateurs de la compétition.
Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe D avec l’Australie, les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie
Maroc-Paraguay, match amical : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités