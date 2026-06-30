Coupe du monde 2026 : après leur qualification historique contre l'Allemagne, le Paraguay décrète un jour férié

Le Paraguay a réalisé un exploit en éliminant l’Allemagne lors des 16es de finale de la Coupe du monde. Pour fêter ce moment historique, la présidence a décrété un jour férié, ce 30 juin.

«Le Paraguay n'abandonne jamais !! Jour férié, bordel !!! » Ce sont les mots du président paraguayen, Santiago Peña, sur X après la qualification historique en huitièmes de finale de la Coupe du monde de son équipe contre l’Allemagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3).

Confirmé un peu plus tard dans la soirée via un communiqué, le 30 juin 2026 est désormais férié et payé au Paraguay.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

De nombreux Paraguayens se sont rassemblés dans les rues d’Asunción pour célébrer la folle victoire du Paraguay en seizièmes de finale. «Le Paraguay a fait ce qu'il sait faire de mieux : défendre de toutes ses forces», a déclaré Amado Salomón, employé de banque de 58 ans qui s'est greffé en voiture à l'interminable cortège du centre-ville d'Asunción à l'AFP.

Le sélectionneur Gustavo Alfaro, qui a qualifié l'Albirroja pour la première fois en Coupe du monde depuis 16 ans, a lui-même réagi devant la presse à l’issue de la rencontre : «Je dirais qu’un jour férié national, c’est rare, et que le pouvoir du football est merveilleux».