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Coupe du monde 2026 : le 16e de finale entre la France et la Suède est-il menacé par des orages ?

France-Suède se déroulera au Met Life Stadium de New York. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi soir, l'équipe de France est opposée à la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 à New York. Le match sera-t-il sujet à des perturbations météorologiques ?

Le ciel sous surveillance. Après avoir connu une rencontre prolongée de plus de deux heures contre l’Irak et avoir été sous la menace d’une tempête contre la Norvège, l’équipe de France sera-t-elle touchée par un orage contre la Suède ce mardi 30 juin en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 de football ?

A en croire les sites météorologiques, la réponse est non. La rencontre qui se déroule au MetLife Stadium, dans le New Jersey, ne devrait toucher ni par les orages, ni par une tempête, ni même par une possible canicule.

A 17h, au moment du coup d’envoi du match entre Français et Suédois, la température annoncée est entre 27 et 30 °C avec un grand soleil, selon la BBC Weather et NBC New York.

Les Bleus viseront une place en 8e de finale contre la Suède.
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Une bonne nouvelle pour les hommes de Didier Deschamps qui n’auront pas à se soucier de la météo.

Coupe du monde 2026FootballEquipe de FranceSuède

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