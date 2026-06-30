Coupe du monde 2026 : le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis a fait une «danse de la joie» après la défaite de l'Iran

Le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin, s'est réjoui, lors d'une conférence de presse, de l'élimination de l'Iran du Mondial 2026. Il aurait célébré cette défaite avec une «danse de la joie».

L'Iran a vu ses espoirs de victoire réduits à néant dimanche. L'aventure de la Coupe du monde s'est brusquement terminée pour l'équipe d'Amir Ghalenoei, éliminée en raison de sa neuvième place parmi les meilleurs troisièmes du Mondial. Certains se sont réjouis de cette défaite. C'est le cas de Markwayne Mullin, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis.

A politician in the Trump administration says he did a “happy dance” and “sung a song or two” to celebrate Iran’s exit from the World Cup.



Iran was knocked out of the World Cup after drawing all three of its group games, concluding in a 1-1 draw against Egypt which saw Shojae… pic.twitter.com/JzNgIxYZA6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 30, 2026

Ce dernier n'a pas manqué de communiquer sa joie lors d'une conférence de presse organisée lundi, à laquelle plusieurs médias sportifs ont assisté dont Sports Business Journal. «Je suis content qu'ils soient éliminés et ravis qu'ils repartent enfin.» Markwayne Mullin raconte même avoir «chanté une chanson ou deux, voire fait une petite danse de joie».

Le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis affirme avoir eu beaucoup de problèmes avec ces joueurs, sans en préciser la nature. «Il n'y a pas eu une seule équipe avec qui l'on a eu plus de difficultés que l'Iran.»

une coupe du monde «discriminatoire»

De son côté, l'équipe iranienne dénonce un «traitement discriminatoire lors de cette Coupe du monde», illustrant les tensions entre les deux pays, accentuées avec la Guerre au Moyen-Orient.

L'État américain a refusé pendant très longtemps de délivrer des visas à l'équipe nationale. Les joueurs n'en ont obtenu qu'à la dernière minute, cinq jours avant le début de la compétition. Quinze membres de la délégation iranienne en ont été privés, dont le président de la Fédération iranienne de foot, Mehdi Taj, ancien commandant des Gardiens de la Révolution, selon la presse locale.

Selon le sélectionneur de l'Iran, ses joueurs auraient également disposé de beaucoup moins de temps d'entraînement contrairement aux équipes adversaires. La FIFA ne s'est pas encore exprimée sur ces accusations.