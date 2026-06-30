Coupe du monde 2026 : le sélectionneur de la Corée du Sud insulté et pris à partie à son retour à l’aéroport

Le sélectionneur de la Corée du Sud a été chahuté, ce mardi, par des supporters à son retour à l’aéroport d’Incheon après l’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Un retour pour le moins mouvementé. Rentrés au milieu de la nuit, l’équipe de Corée de Sud et son sélectionneur ont eu le droit à un accueil particulièrement houleux, ce mardi, à leur arrivée à l’aéroport d’Incheon, le plus grand du pays. Plusieurs supporters mécontents avaient fait le déplacement pour exprimer leur colère après l’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Et ils étaient particulièrement remontés contre le désormais ex-sélectionneur Hong Myung-bo qui a été démis de ses fonctions. «Dégage Hong Myung-bo !», a lâché un supporter dans un mégaphone. «Va te faire f*****», a lancé un autre fan en direction du technicien. Des pancartes avaient également été confectionnées à son encontre et contre la Korean Football Association (KFA). Dans cet environnement hostile, le sélectionneur ainsi que les joueurs sud-coréens n’ont pas traîné et ont quitté les lieux à bord d’un car mis à leur disposition.

Après sa victoire contre la République tchèque pour son entrée dans la compétition (1-0), la Corée du Sud a été battue par le Mexique (1-0), puis l’Afrique du Sud (1-0), terminant à la 3e place de son groupe. Et sa différence de buts (-1) n’a pas été suffisante pour finir parmi les meilleurs troisièmes. Hong Myung-bo a été désigné comme le principal responsable de cette élimination précoce en raison notamment de certains choix. Comme celui de laisser la star Son Heung-min sur le banc des remplaçants lors de la première période face à l’Afrique du Sud.

«Finalement, il est une fois de plus prouvé que les hommes sont au cœur de tout. Lorsque le copinage et les divisions sont privilégiés au détriment de la compétence, et que des personnes incompétentes sont nommées à des postes de direction, le résultat est quasiment inévitable», a notamment déploré le président du pays Lee Jae-myung. Et cette désillusion devrait provoquer d’importants changements au sein du football sud-coréen.