Football : le syndicat des entraîneurs fait polémique avec une caricature de Tintin au Congo pour féliciter Claude Le Roy

L’Unecatef, syndicat des entraîneurs français, a posté un message de félicitations pour Claude Leroy et Omar Daf après leur récente nomination sur le banc du Congo.

Un post qui ne passe pas. Syndicat des entraîneurs français, l’Unecatef se retrouve sous le feu des critiques pour un message de félicitations à Claude Le Roy pour sa nomination comme sélectionneur du Congo avec Omar Daf comme adjoint. Alors que le post date du 12 juin, il est remonté depuis ce mardi sur les réseaux sociaux.

«Félicitations à Claude Le Roy pour sa prise de fonction à la tête de la sélection de la RD Congo, peut-on lire sur Instagram comme erreur puisque le mythique sélectionneur rejoint le Congo et non la RD. Comme nous n’avons pas assez de place pour dérouler le CV de Claude, nous sommes juste fiers d’ajouter qu’il sera accompagné d’Omar Daf!».

Et pour ne rien arranger, le message est accompagné d’une caricature jugée raciste par de nombreux internautes, avec la couverture de la bande dessinée «Tintin au Congo» publié en 1931 et en 1946 en couleur. On y voit Claude Le Roy en Tintin au volant de la voiture et Omar Daf à la place de l’enfant congolais.

Cette BD est jugée raciste par de nombreux historiens rappelant la période de colonisation lors de laquelle l’album a été publié pour la première fois. À noter que la RDC, l'autre Congo, était une colonie belge entre 1908 et 1960.

«L'image ne nous avait pas choqués, a explique Bertrand Reuzeau, le président de l'Unecatef dans des propos publiés par L'Equipe. Et d'ailleurs, ça n'avait choqué personne avant aujourd'hui, mais il suffit que deux ou trois personnes s'offusquent... » S'il indique qu'il s'agit d'une «polémique qui n'a pas lieu d'être», il reconnaît qu'il peut y avoir eu «de mauvaises interprétations pour certains, mais en aucun cas un sous-entendu raciste.»