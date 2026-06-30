Football : un international français du Real Madrid bientôt jugé pour l’attaque présumée d’un adolescent par son chien

L’international français Ferland Mendy, qui évolue au Real Madrid, sera bientôt jugé en Espagne pour l’attaque présumée d’un adolescent par l’un de ses chiens en janvier 2023.

Il est dans le viseur de la justice espagnole. Ferland Mendy (31 ans) sera jugé par un tribunal espagnol pour l’attaque présumée d’un adolescent par l’un de ses chiens, a rapporté la presse ibérique. La partie plaignante réclame une peine de prison de six mois à l’encontre du joueur du Real Madrid pour blessures involontaires par négligence grave, ainsi qu’une amende, alors que le parquet demande lui une amende pour une infraction mineure ayant entraîné des blessures.

Les faits reprochés remonteraient à janvier 2023, d’après des médias espagnols. Quatre chiens appartenant à l’international tricolore se seraient échappés de sa propriété, située dans la banlieue madrilène cossue d’Alcobendas, alors que le portail était resté ouvert après l’entrée d’un véhicule. L’un des chiens du défenseur français aurait mordu le chien d’une femme avant qu’un adolescent, âgé de 17 ans, ne tente d’intervenir et ne soit lui-même mordu, tout comme le chien d’un proche qu’il promenait.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, en provenance de Lyon, Ferland Mendy a été victime de blessures à répétition. Début mai, le club madrilène avait annoncé que le latéral gauche était à nouveau touché à la cuisse droite, entraînant une indisponibilité de plusieurs mois.