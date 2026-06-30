Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : un international français du Real Madrid bientôt jugé pour l’attaque présumée d’un adolescent par son chien

Ferland Mendy a rejoint le Real Madrid en 2019. Ferland Mendy a rejoint le Real Madrid en 2019. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’international français Ferland Mendy, qui évolue au Real Madrid, sera bientôt jugé en Espagne pour l’attaque présumée d’un adolescent par l’un de ses chiens en janvier 2023.

Il est dans le viseur de la justice espagnole. Ferland Mendy (31 ans) sera jugé par un tribunal espagnol pour l’attaque présumée d’un adolescent par l’un de ses chiens, a rapporté la presse ibérique. La partie plaignante réclame une peine de prison de six mois à l’encontre du joueur du Real Madrid pour blessures involontaires par négligence grave, ainsi qu’une amende, alors que le parquet demande lui une amende pour une infraction mineure ayant entraîné des blessures.

Les faits reprochés remonteraient à janvier 2023, d’après des médias espagnols. Quatre chiens appartenant à l’international tricolore se seraient échappés de sa propriété, située dans la banlieue madrilène cossue d’Alcobendas, alors que le portail était resté ouvert après l’entrée d’un véhicule. L’un des chiens du défenseur français aurait mordu le chien d’une femme avant qu’un adolescent, âgé de 17 ans, ne tente d’intervenir et ne soit lui-même mordu, tout comme le chien d’un proche qu’il promenait.

Aurélien Tchouaméni a eu une violente altercation avec son coéquipier Federico Valverde.
Sur le même sujet «Il s’est passé quelque chose» : Aurélien Tchouaméni revient sur son altercation avec Federico Valverde au Real Madrid Lire

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, en provenance de Lyon, Ferland Mendy a été victime de blessures à répétition. Début mai, le club madrilène avait annoncé que le latéral gauche était à nouveau touché à la cuisse droite, entraînant une indisponibilité de plusieurs mois.

FootballReal MadridEspagneChien

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Neymar… les confidences de l’ex-footballeur brésilien Ronaldo
«Tu as donné ta propre vie pour notre fille» : le message déchirant d’un footballeur vénézuélien après la mort de sa femme dans le séisme
Qui est Kenzo Kies, le joueur de football mort par noyade ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités