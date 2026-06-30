Natation : pourquoi Léon Marchand a-t-il déclaré forfait pour la fin des Championnats de France ?

Léon Marchand a été contraint, ce mardi, de renoncer à la fin des Championnats de France de natation organisés, jusqu’à jeudi, à Saint-Etienne.

Il ne replongera pas. Léon Marchand a été contraint, ce mardi, de renoncer à la fin des Championnats de France de natation organisés, jusqu’à jeudi, à Saint-Etienne. Une issue redoutée depuis la veille et son forfait pour la finale du 200m brasse. La faute à une douleur à l’adducteur droit contractée lors de sa série. «Léon se trouve contraint de déclarer forfait pour la suite des Championnats de France 2026 en raison d’une douleur à l’adducteur droit survenue lors des séries du 200 mètres brasse», a indiqué un communiqué envoyé par son staff.

«On suspecte une lésion»

Alors qu’il était en tête, le quadruple champion olympique aux JO 2024 de Paris a soudainement ralenti avant de finalement terminer à la 3e place et de réaliser seulement le 9e temps (2’16’’16). Non qualifié parmi les huit finalistes, il avait bénéficié du forfait de Carl Aitkaci (5e meilleur temps) pour être repêché pour la finale, mais il a lui aussi renoncé quelques minutes plus tard en raison de cette «douleur aiguë». «Bien que les examens initiaux (échographie et IRM) n’aient pas révélé d'anomalie majeure, une lésion est suspectée», a ajouté le communiqué.

Pour «éviter toute aggravation» et «préserver sa santé», Léon Marchand a préféré se retirer et va rejoindre l’INSEP, où il effectuera de nouveaux examens et sera pris en charge par le médecin de l'équipe de France «pour des examens complémentaires et le suivi.» «On suspecte une lésion pour l’instant pas très importante, mais il faut être très prudent sur les premiers examens qui ont été faits juste après», a indiqué le DTN Denis Auguin, précisant que Léon Marchand était «un peu handicapé».

Et s’il va devoir modifier son programme, sa participation aux Championnats d’Europe à Saint-Denis (10-16 août) n’est, pour le moment, pas remise en cause. «Ça devrait aller, mais il faut attendre. (…) C’est encore très prématuré pour envisager quoi que ce soit. L’idée d’abord est qu’il se retape», a déclaré Denis Auguin.

Déjà qualifié sur le 400m 4 nages, après son titre décroché samedi, Léon Marchand a la possibilité d’être repêché sur les courses qu’il souhaitera disputer. A l'unique condition que quatre nageurs n’ont pas réalisé les temps nécessaires.