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NBA : LeBron James va quitter les Los Angeles Lakers et poursuivre sa carrière à 41 ans

Dans quelle franchise NBA, LeBron James jouera-t-il la saison prochaine ? [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
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LeBron James, star de la NBA, a décidé de continuer sa carrière au moins une saison mais a décidé de quitter la franchise des Los Angeles Lakers, a révélé ce mardi ESPN.

Il prolonge l’aventure mais dans une autre franchise. LeBron James, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, a décidé de poursuivre sa carrière la saison prochaine mais va quitter les Los Angeles Lakers, rapporte mardi la chaîne américaine ESPN. 

A 41 ans, le «King», quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), évolue depuis 2018 au sein de la franchise californienne avec laquelle il a remporté le titre en 2020. Selon ESPN citant son agent, il a informé les Lakers de son départ et indiqué qu'il disputerait sa 24e saison en NBA sous un autre maillot.

«Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse, et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé», avait-il dit au soir de l'élimination des Lakers en demi-finale de la conférence Ouest, contre le Thunder d'Oklahoma City.

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Pour sa 24e saison à venir, des rumeurs l’envoient vers les Cleveland Cavaliers pour un retour là où tout a commencé pour lui, histoire de boucler la boucle. Une autre penche pour les Golden State Warriors de Stephen Curry pour une association de deux légendes qui ferait sensation.

Lebron JamesNBABasketSport

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