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Coupe du monde 2026 : avec un doublé de Kylian Mbappé, l'équipe de France élimine la Suède (3-0) et affrontera le Paraguay en huitièmes de finale

Kylian Mbappé a inscrit ses 17e et 18e buts en Coupe du monde. [IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi, l'équipe de France a battu la Suède (3-0) pour se hisser en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 où elle retrouvera samedi, le Paraguay.

Une démonstration. Sur la lancée de sa phase de groupes parfaite (3 victoires en autant de matchs), l'équipe de France a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi 30 juin, en étrillant la Suède (3-0), au Met Life Stadium de New York.

Portés par le duo phénoménal Kylian Mbappé-Michael Olise, les vice-champions du monde, qui semblent toujours aussi lancés vers une mission sacre, se sont offert une démonstration à East Rutherford (New Jersey).

Olise, le passeur

Auteur d’un doublé, Mbappé, qui compte 6 buts dans ce Mondial, a débloqué en fin de première période (45e) la situation pour les Bleus. Bradley Barcola (53e), après une passe de Michael Olise, a doublé la mise, avant que le capitaine de l’équipe de France, servi par Olise, ne s’offre un doublé (74e).

Désormais, le prochain rendez-vous pour les Bleus se fera au prochain tour avec le Paraguay, tombeur surprise de l'Allemagne. Ce choc, qui aura lieu samedi 4 juillet à Philadelphie, rappellera le duel livré en 1998 aux coéquipiers de José Luis Chilavert. Didier Deschamps était sur le terrain à Lens ce jour-là. De quoi raviver des émotions.

L'équipe de France a terminé à la première place du groupe I.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets des matchs de l'équipe de France Lire

«On est en mission. Moi aussi, avec eux. Jusqu'à notre match, il y avait eu des 16es compliqués. On a eu de la marge même si on aurait pu être plus efficaces, a expliqué le sélectionneur tricolore. Il faut apprécier. On a un autre match compliqué dans quatre jours. Les joueurs sont là pour ça. Il y a une autre étape à franchir. Les étoiles sont en haut mais il y a une autre étape, ça ne sert à rien de se projeter plus loin car on peut être rattrapés par la réalité. Il y a du talent, mais dans 4 jours on doit remettre ça. Le Paraguay ? Il y a cet ADN sud-américaine où ça s'accroche. On va prendre le temps. Il y a deux jours pour savourer, après on basculera à nouveau.»

Equipe de FranceFootballKylian MbappéCoupe du monde 2026

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