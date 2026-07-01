Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : combien l’équipe de France va-t-elle toucher après sa qualification pour les 8es de finale ?

L'équipe de France s'est hissée en 8e de finale après sa victoire contre la Suède. L'équipe de France s'est hissée en 8e de finale après sa victoire contre la Suède. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’équipe de France s’est hissée en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire étincelante, mardi soir, contre la Suède (3-0).

L’aventure continue pour les Bleus. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, avec trois victoires en autant de rencontres, Kylian Mbappé, auteur d’un nouveau doublé, et ses coéquipiers ont poursuivi sur leur lancée, mardi soir, avec un succès étincelant contre la Suède pour se hisser en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0).

42,5 millions d'euros promis au vainqueur

Et avec cette qualification acquise, l’équipe de France est déjà assurée de toucher une prime d’au moins 12,7 millions d’euros versée par la Fifa. Mais elle pourrait continuer de grimper en fonction du parcours des hommes de Didier Deschamps durant ce Mondial, où ils affronteront, samedi soir (23h), le Paraguay.

Elles pourraient atteindre 16,1 millions d’euros si les Tricolores écartent les Paraguayens de leur route et se qualifient pour les quarts de finale. Et s’ils atteignent le dernier carré, la prime octroyée par l’instance internationale dépendra de leur classement final.

Kylian Mbappé et Didier Deschamps sont entrés dans l'histoire lors de la victoire de la France contre la Suède.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé, Michael Olise et Didier Deschamps sont-ils entrés dans l’histoire contre la Suède ? Lire

En cas de sacre le 19 juillet prochain, l’équipe de France touchera la somme de 42,5 millions d’euros promise au vainqueur, contre 28 millions d’euros si elle venait à s’incliner en finale. Si elle termine à la 3e place, elle empochera 24,6 millions d’euros et 22,9 millions d’euros si elle finit à la 4e place de cette 23e édition.

FootballEquipe de FranceCoupe du monde 2026

À suivre aussi

Le Maroc sera opposé au Canada en 8e de finale de la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des 8es de finale
Coupe du monde 2026 : au moins deux morts lors des célébrations à Mexico
Le Brésil s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Japon.
Coupe du monde 2026 : le programme et les résultats complets des 16es de finale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités