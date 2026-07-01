Coupe du monde 2026 : combien l’équipe de France va-t-elle toucher après sa qualification pour les 8es de finale ?

L’équipe de France s’est hissée en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire étincelante, mardi soir, contre la Suède (3-0).

L’aventure continue pour les Bleus. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, avec trois victoires en autant de rencontres, Kylian Mbappé, auteur d’un nouveau doublé, et ses coéquipiers ont poursuivi sur leur lancée, mardi soir, avec un succès étincelant contre la Suède pour se hisser en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0).

42,5 millions d'euros promis au vainqueur

Et avec cette qualification acquise, l’équipe de France est déjà assurée de toucher une prime d’au moins 12,7 millions d’euros versée par la Fifa. Mais elle pourrait continuer de grimper en fonction du parcours des hommes de Didier Deschamps durant ce Mondial, où ils affronteront, samedi soir (23h), le Paraguay.

Elles pourraient atteindre 16,1 millions d’euros si les Tricolores écartent les Paraguayens de leur route et se qualifient pour les quarts de finale. Et s’ils atteignent le dernier carré, la prime octroyée par l’instance internationale dépendra de leur classement final.

En cas de sacre le 19 juillet prochain, l’équipe de France touchera la somme de 42,5 millions d’euros promise au vainqueur, contre 28 millions d’euros si elle venait à s’incliner en finale. Si elle termine à la 3e place, elle empochera 24,6 millions d’euros et 22,9 millions d’euros si elle finit à la 4e place de cette 23e édition.