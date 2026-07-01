Coupe du monde 2026 : d'où vient «Mobut», le nouveau surnom de Kylian Mbappé en équipe de France ?

Après la qualification de l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du monde 2026, la FFF a posté une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé est surnommé «Mobut».

Un surnom qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo «coulisses», tournée dans l’avion pour quitter New York et rejoindre Boston, postée sur les comptes officiels de l’équipe de France, après la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en battant la Suède (3-0), un coéquipier de Kylian Mbappé le surnomme «Mobut’».

Le groupe vit (très) bien 🤣 pic.twitter.com/Jx2h1Rtfel — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 1, 2026

«Appelle-moi Mobut! Mobut! Hey Kylian, viens !», peut-on entendre dans la vidéo, sans savoir qui a prononcé la phrase. Pour certains, il semble que cela soit Ousmane Dembélé.

Ce surnom de «Mobut», fait tout somplement référence à Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre de 1965 à 1997. Il a été donné il y a un petit moment sur les réseaux sociaux par les anti-Mbappé pour pointer du doigt son supposé autoritarisme en équipe de France et au Real Madrid, ainsi qu’auparavant au Paris Saint-Germain.

D’ailleurs de nombreuses images ont été créées via l’intelligence artificielle grimant le natif de Bondy en Mobutu.