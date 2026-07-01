Coupe du monde 2026 : la magnifique accolade entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé après l'ouverture du score pendant France-Suède

Après son but contre la Suède, mardi, en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a foncé dans les bras de Didier Deschamps, qui vient de perdre sa mère.

Une image émouvante. Quelques instants après son ouverture du score contre la Suède, ce mardi 30 juin, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a tout de suite foncé vers Didier Deschamps pour le prendre dans ses bras.

REUTERS/Mike Segar

Le sélectionneur a récemment perdu sa mère et avait fait l'aller-retour en France il y a quelques jours et avait manqué le troisième et dernier match de la phase de groupes contre la Norvège (victoire 4-1).

Cette accolade entre le capitaine et le patron de l'équipe de France a évidemment été saluée sur les réseaux sociaux.