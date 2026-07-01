Coupe du monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé, Michael Olise et Didier Deschamps sont-ils entrés dans l’histoire contre la Suède ?

Kylian Mbappé, Michael Olise et Didier Deschamps sont entrés dans l’histoire de la Coupe du monde après la victoire en 16e de finale contre la Suède (3-0).

Une soirée parfaite pour les Bleus et son sélectionneur. L’équipe de France a rendu une copie proche de la perfection, mardi soir, pour éliminer la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0). Un succès en totale maîtrise décrochée avec un but de Bradley Barcola et surtout un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Avec ces deux nouvelles réalisations, le capitaine des Bleus est devenu seul le 2e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 buts (en 18 matchs !), revenant à une longueur de Lionel Messi.

Mais l’attaquant tricolore détient désormais le record absolu du nombre de buts marqués en phase à élimination directe du Mondial avec 10 buts. Il a dépassé les Brésiliens Leonidas et Ronaldo, tous deux buteurs à huit reprises. En 2018, il avait trouvé le chemin des filets trois fois lors de l’épopée des Bleus en Russie avant d’inscrire cinq buts quatre ans plus tard au Qatar. Et c’est sûrement loin d’être fini avec les Bleus qui seront opposés, samedi (23h), au Paraguay.

Didier Deschamps records the most wins of any Head Coach in #FIFAWorldCup history 🇫🇷 pic.twitter.com/rQhI93poLB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Mais il n’est pas le seul à être entré dans le grand livre d’histoire de la Coupe du monde. C’est le cas aussi de Didier Deschamps. Le technicien tricolore est devenu le sélectionneur à avoir remporté le plus de victoires avec 17 succès en 22 rencontres disputées en Coupe du monde, dépassant l’Allemand Helmut Schön (16 victoires). Un total qu’il va tenter de faire grimper jusqu’au 19 juillet, date de la finale, avant de quitter son poste après quatorze ans passés à la tête de cette équipe de France.

S’il n’a pas marqué, Michael Olise s’est lui aussi mis en évidence avec deux nouvelles passes décisives pour atteindre déjà cinq offrandes depuis le début de la compétition. Aucun joueur tricolore n’avait délivré autant de passes décisives au cours d’une même édition d'une Coupe du monde depuis 1966. Jean Tigana (1982), Dominique Rocheteau (1986), Youri Djorkaeff (1998) et Antoine Griezmann (2022) avaient bouclé leur tournoi avec trois passes décisives.

Et le joueur du Bayern Munich a maintenant dans son viseur Pelé, meilleur passeur sur une seule édition avec six passes décisives en 1970. A ce rythme, il pourrait rapidement égaler voire dépasser la légende brésilienne. Dès samedi face au Paraguay ?