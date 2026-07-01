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Coupe du monde 2026 : voici le nouveau classement Fifa avec la France de retour au sommet après sa victoire contre la Suède

L'équipe de France a remporté ses quatre matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026. L'équipe de France a remporté ses quatre matchs depuis le début de la Coupe du monde 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La France a retrouvé la tête du classement Fifa devant l’Argentine après sa victoire contre la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Elle a retrouvé son trône. Au lendemain de sa victoire contre la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 (3-0), la France a retrouvé, ce mercredi, la tête du classement Fifa. Une place qu’elle avait perdue juste avant le coup d’envoi de la compétition. Les Bleus, qui ont enchaîné quatre succès en autant de rencontres dans ce Mondial, devancent l’Argentine et l’Espagne.

La belle progression du Mexique

Si les champions du monde argentins n’ont pas encore joué leur 16e de finale contre le Cap-Vert, ils ne pourront pas retrouver la première place même en cas de qualification en raison du niveau de leur futur adversaire, classé au 64e rang mondial. Même chose pour l’Espagne qui sera opposée à l’Autriche.

Également qualifié pour les 8es de finale, le Brésil a gagné une place et pointe au 5e rang juste derrière l’Angleterre. Tout comme le Maroc qui est désormais en 6e position devant les Pays-Bas, éliminés par les Lions de l’Atlas. De son côté, le Portugal a perdu trois places et se retrouve à la 8e place.

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A noter la progression du Mexique avec cinq places de gagnées pour se retrouver au 9e rang et devancer la Belgique.

Le top 10 du classement

1. France

2. Argentine

3. Espagne

4. Angleterre

5. Brésil

6. Maroc

7. Pays-Bas

8. Portugal

9. Mexique

10. Belgique

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceFifa

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