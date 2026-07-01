Coupe du monde 2026 : voici l’heure et la date des potentiels matchs de l’équipe de France

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire contre la Suède, l'équipe de France connaît désormais son potentiel parcours jusqu'à la finale.

On y voit beaucoup plus clair. Après avoir battu la Suède (3-0) mardi lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France affrontera le Paraguay lors des huitièmes de finale ce samedi 4 juillet à 23h heure française.

En cas de victoire contre les Sud-Américains, les vice-champions du monde connaissent déjà leur agenda possible pour la suite de la compétition. Ce qui permettra aux fans de cocher dans leur agenda les potentielles dates et heures des futures rencontres des coéquipiers de Kylian Mbappé.

Bonne nouvelle pour les supporters, l'horaire le plus tardif sera 23h (heure française). Il n'y aura en effet aucun match en pleine nuit pour les hommes de Didier Deschamps.

Le possible parcours des Bleus

Huitième de finale : contre le Paraguay, samedi 4 juillet, à 23h (heure française)

Quart de finale : contre le Canada ou le Maroc, jeudi 9 juillet, à 22h (heure française)

Demi-finale : contre l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, la Croatie, les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique ou le Sénégal, mardi 14 juillet, à 21h (heure française)

Petite finale (si défaite en demie) : contre le perdant de l’autre demi-finale, samedi 18 juillet, à 23h (heure française)

Finale : dimanche 19 juillet, à 21h (heure française)