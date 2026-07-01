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Coupe du monde 2026 : voici quand et contre qui l’équipe de France va jouer son 8e de finale

Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre la Suède. [IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France affrontera le Paraguay pour une place en quarts de finale.

Place à l'étape suivante. Après avoir brillamment validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en battant mardi 30 juin, la Suède (3-0), l'équipe de France va désormais se tourner sur son prochain match contre le Paraguay.

Ce choc face aux Sud-Américains, qui ont éliminé à la surprise générale l'Allemagne lundi soir (1-1 a.p. 4-3 aux TAB), aura lieu à Philadelphie, samedi 4 juillet à 23h (heure française).

Au bon souvenir de 1998…

Une rencontre qui rappellera des souvenirs aux nostalgiques. En effet, en Coupe du monde 1998, les Bleus s'étaient imposés face aux Paraguayens au même stade de la compétition, 1-0 a.p. (but de Laurent Blanc).

La dernière opposition entre les deux équipes remonte à juin 2017 lors d’un amical à Rennes. Les hommes de Didier Deschamps s’étaient imposés 5-0, avec notamment un triplé d’Olivier Giroud.

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A noter qu'en cas de victoire, l'équipe de France affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Canada et le Maroc qui se disputera samedi également (19h heure française).

FootballCoupe du monde 2026Equipe de France

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