«J’ai trois étoiles dans le ciel» : Didier Deschamps évoque la disparition des membres de sa famille

Endeuillé par le décès de sa mère pendant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a évoqué la disparition des membres de sa famille proche en marge de la victoire de l’équipe de France contre la Suède en 16e de finale (3-0).

Il a été «anéanti». En pleine Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a été touché par un drame familial avec le décès de sa mère. Très affecté, le sélectionneur tricolore a quitté les Etats-Unis et l’équipe de France pour rentrer dans l'Hexagone afin d’assister aux obsèques. Pendant cette période difficile, il a reçu de nombreuses marques de soutien, notamment de ses joueurs qui lui ont témoigné toute leur affection.

«ça ne sert à rien de se projeter trop loin»

Malgré cette épreuve douloureuse, il a retrouvé ses troupes avant le 16e de finale brillamment remporté, mardi, contre la Suède (3-0) sur la pelouse du MetLife Stadium (New Jersey). Et à l’issue de cette victoire, il a été interrogé sur cette qualification et la suite de la compétition avec «une très belle étoile qui veille sur (lui) là-haut pour aller chercher un nouveau titre avec les Bleus».

«J’en ai trois malheureusement. Les étoiles, elles sont en haut. Il y a d’autres étapes avant le titre, ça ne sert à rien de se projeter trop loin», a-t-il confié, au micro de M6, non sans une certaine émotion. Dans ses déclarations, Didier Deschamps a fait référence au décès de sa mère, mais aussi à celui de son père en 2022 et de son frère en 1987.

Et s’il est évidemment toujours très peiné, il est revenu avec toute sa «force» pour aider l’équipe de France à conquérir sa 3e étoile. Prochaine étape, samedi (23h), contre le Paraguay.