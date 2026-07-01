Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«J’ai trois étoiles dans le ciel» : Didier Deschamps évoque la disparition des membres de sa famille

Didier Deschamps a pu compter sur le soutien de ses joueurs pendant cette période difficile. Didier Deschamps a pu compter sur le soutien de ses joueurs pendant cette période difficile. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Endeuillé par le décès de sa mère pendant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a évoqué la disparition des membres de sa famille proche en marge de la victoire de l’équipe de France contre la Suède en 16e de finale (3-0).

Il a été «anéanti». En pleine Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a été touché par un drame familial avec le décès de sa mère. Très affecté, le sélectionneur tricolore a quitté les Etats-Unis et l’équipe de France pour rentrer dans l'Hexagone afin d’assister aux obsèques. Pendant cette période difficile, il a reçu de nombreuses marques de soutien, notamment de ses joueurs qui lui ont témoigné toute leur affection.

«ça ne sert à rien de se projeter trop loin»

Malgré cette épreuve douloureuse, il a retrouvé ses troupes avant le 16e de finale brillamment remporté, mardi, contre la Suède (3-0) sur la pelouse du MetLife Stadium (New Jersey). Et à l’issue de cette victoire, il a été interrogé sur cette qualification et la suite de la compétition avec «une très belle étoile qui veille sur (lui) là-haut pour aller chercher un nouveau titre avec les Bleus».

«J’en ai trois malheureusement. Les étoiles, elles sont en haut. Il y a d’autres étapes avant le titre, ça ne sert à rien de se projeter trop loin», a-t-il confié, au micro de M6, non sans une certaine émotion. Dans ses déclarations, Didier Deschamps a fait référence au décès de sa mère, mais aussi à celui de son père en 2022 et de son frère en 1987.

L'équipe de France s'est hissée en 8e de finale après sa victoire contre la Suède.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : combien l’équipe de France va-t-elle toucher après sa qualification pour les 8es de finale ? Lire

Et s’il est évidemment toujours très peiné, il est revenu avec toute sa «force» pour aider l’équipe de France à conquérir sa 3e étoile. Prochaine étape, samedi (23h), contre le Paraguay.

FootballEquipe de FranceCoupe du monde 2026Didier Deschamps

À suivre aussi

Kylian Mbappé et Didier Deschamps sont entrés dans l'histoire lors de la victoire de la France contre la Suède.
Coupe du monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé, Michael Olise et Didier Deschamps sont-ils entrés dans l’histoire contre la Suède ?
Le Brésil s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Japon.
Coupe du monde 2026 : le programme et les résultats complets des 16es de finale
Le Maroc sera opposé au Canada en 8e de finale de la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des 8es de finale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités