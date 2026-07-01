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Tour de France 2026 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 4ème étape

Le départ de la 4ème étape se fera de Carcassonne. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
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Mardi 7 juillet, la 4ème étape du Tour de France 2026 partira de Carcassonne pour rejoindre Foix, pour la première étape 100% française de l’édition.

kilomètres

Cette quatrième étape de la Grande Boucle sera longue de 181,9 km entre Carcassonne et Foix. Une journée en grande partie passée dans les Pyrénées qui devrait sourire aux baroudeurs.

Difficultés

Avec un parcours accidenté, le peloton s’attaquera au col de Bedos (4e catégorie) et au col du Paradis (3e catégorie) dans les 65 premiers kilomètres. Après une vingtaine de kilomètres de plat, deux ascensions de deuxième catégorie au menu : le col de Coudons (10,7 km à 5,5 % de moyenne) et le col de Montségur (6,9 km à 6,6 % de moyenne).

Villes traversées

Les coureurs traverseront notamment Monze, Carbonac, Laroque de Fa, Mouthoumet, Albières, Arques, Serres, Quillan, Bélesta ou encore Montferrier et Tanière.

Horaires

Le départ de cette 4ème étape sera donné à 13h25 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h30

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