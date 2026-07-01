Tour de France 2026 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 5e étape

Mercredi 8 juillet, la 5e étape du Tour de France 2026 partira de la ville de Lannemezan pour rejoindre Pau.

kilomètres

Cette cinquième étape de la Grande Boucle sera longue de 158,3 km entre Lannemezan et Pau. Cette nouvelle journée dans les Pyrénées devrait permettre aux sprinteurs de se mettre en valeur.

Le Tour / ASO

Difficultés

Pour cette première vraie étape de plat, il y aura un sprint intermédiaire à Vic-en-Bigorre et une seule difficulté au programme : la côte de Baleix avec une pente moyenne de 8,8 % (3e catégorie). Pour finir, la ligne d'arrivée à Pau se situe dans une ligne droite de presque 500 mètres.

Villes traversées

Les coureurs traverseront notamment Tajan, La Plaine, Puntous, La Rivière, Saint-Michel, Mascaras, Armentieux ou encore Baleix et Gabston.

Horaires

Le départ de cette 4e étape sera donné à 14h15 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h37.

