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Tour de France 2026 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 6ème étape

Le départ de cette 6ème étape du Tour aura lieu à Pau. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Jeudi 9 juillet, la 6ème étape du Tour de France 2026 partira de la ville de Pau pour rejoindre Gavarnie-Gèdre lors d’une journée de haute montagne.

kilomètres

Cette sixième étape de la Grande Boucle sera longue de 186,2 km entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Le peloton aura une journée de haute montagne avec une arrivée au sommet.

Difficultés

Au départ de Pau, les coureurs passeront par la côte de Loucrup (4e catégorie) et la côte de Mauvezin (3e catégorie). Ils auront ensuite le col d’Aspin (1re catégorie) puis le col du Tourmalet (hors-catégorie) avec ses 17,1 km d'ascension à 7,3 % de moyenne. Le dénivelé total est de 2 115 m avec plusieurs kilomètres à plus de 10 % de moyenne. Pour terminer l’étape, la montée de Gavarnie-Gèdre (deuxième catégorie) et ses 18,7 km à 3,7 % de moyenne.

Villes traversées

Les coureurs traverseront notamment Gelos, Bizanos, Assat, Coarraze, Peyrouse, Lourdes, Montgaillard, Pouzac ou encore Capvern et Trassouet et Barèges.

Horaires

Le départ de cette 6ème étape sera donné à 12h40 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h29.

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