Wimbledon 2026 : Serena Williams battue dès le 1er tour pour son retour en simple à 44 ans

Pour son grand retour en simple ce mardi 30 juin, l’Américaine Serena Williams (44 ans) a été battue lors du 1er tour de Wimbledon 2026 par l’Australienne Maya Joint.

Un retour marquant mais qui s’achève sur une défaite. Serena Williams a été éliminée mardi lors du premier tour du tournoi de Wimbledon 2026, battue par l'Australienne Maya Joint, pour son premier match de simple depuis près de quatre ans.

A 44 ans, l’ancienne n°1 mondiale, qui n’avait plus disputée de match depuis l’US Open 2022, s’est inclinée après trois sets (6-3, 6-7, 6-3) après avoir inauguré son retour sur le circuit par une victoire puis une défaite en double plus tôt en juin lors du Queens.

You were missed Serena 🐐



Some returns are bigger than the result 👏 pic.twitter.com/JjQYzuPy3x — SportsCenter (@SportsCenter) June 30, 2026

«J'ai très peu dormi la nuit dernière, a réagi la gagnante dans son interview d'après-match. Je suis restée debout jusqu'à deux heures du matin en pensant au match à venir.» «Serena Williams a une telle aura, c'est une telle légende. Je rêve de ce moment depuis que je suis toute petite», a confié l'Australienne.

Mais ce n’est pas terminé pour elle sur le gazon du prestigieux tournoi du Grand Chelem. La gagnante de 23 titres du Grand Chelem en simple doit encore disputer avec sa sœur aînée Venus le tournoi de double à Wimbledon, qui débute jeudi.

A noter qu'un peu plus tôt dans la journée, la Française Loïs Boisson a été battue par la Kazakhstanaise Elena Rybakina (6-4, 1-6, 6-3).