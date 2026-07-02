Coupe du monde 2026 : après l’élimination face à l’Angleterre, le sélectionneur de la RD Congo apprend le décès de son père en pleine conférence de presse

Alors que la République démocratique du Congo est passée tout près d’une qualification en 8es de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre ce mercredi (2-1), son sélectionneur Sébastien Desabre a appris le décès de son père en pleine conférence de presse d’après-match.

Une scène lunaire. Sébastien Desabre, coach de la RD Congo, s’exprimait ce mercredi sur l’exploit que les Léopards étaient sur le point de réaliser avant de finalement être éliminés par l’Angleterre lorsqu’il a appris la disparition de son père, devant tous les journalistes présents et leurs caméras.

La soirée avait pourtant bien commencé puisque la RD Congo a rapidement ouvert le score face aux favoris de la rencontre, les Three Lions. Mais c’était sans compter sur un sursaut des Anglais et du double buteur de la rencontre Harry Kane en seconde période, mettant fin au rêve des hommes de Sébastien Desabre.

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026#Desabre#RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026

En conférence de presse d’après-match, le Français est revenu sur la performance des Léopards, tout proche de la qualification en 8es de finale, le coeur déjà lourd et plein de regrets.

Une annonce perturbante

Et c’est pourtant à ce moment, devant l’ensemble des journalistes présents, que le responsable de la communication congolais a décidé d’annoncer le décès du père du sélectionneur : «Il n'y a plus de questions ? Merci. Nous annonçons que le coach a perdu son père. Sincères condoléances», a-t-il ainsi déclaré.

Sébastien Desabre ne semble alors pas s’attendre à une telle annonce et n’a d’autre réaction que de regarder le membre de la délégation du RD Congo avec des yeux écarquillés, sous le choc, laissant penser qu’il n’avait pas été informé au préalable de la triste nouvelle.

Le technicien a alors adressé un «merci» en direction de ce dernier et s’est levé pour quitter la salle.