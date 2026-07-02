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Coupe du monde 2026 : le 8e de finale entre la France et le Paraguay menacé une «chaleur extrême» et de «forts orages» ?

Lors de leur match contre l'Irak à Philadelphie, les Bleus avaient vécu une interruption de deux heures. [REUTERS/Bernadett Szabo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L'équipe de France affronte le Paraguay, ce samedi 4 juillet (23h heure française), en huitièmes de finale de Coupe du monde 2026. Et la météo pourrait venir gêner la rencontre.

Dans quelles conditions vont joueur les Bleus ? Les joueurs de l’équipe de France pourraient disputer leur huitième de finale de Coupe du monde 2026 contre le Paraguay, ce samedi, sous de fortes chaleurs et peut-être des orages.

Les hommes de Didier Deschamps joueront ce match à Philadelphie, ville située à l’Est des Etats-Unis qui est justement touchée par une canicule au moins jusqu’à samedi. Le site National Weather Service a placé la zone en «risque de chaleur extrême» et annonce près de 38 °C en Pennsylvanie avec des températures ressenties qui monteront à 42 °C.

Pour rappel, l’équipe de France jouera à 18h heure locale (23h heure française). Des «orages forts» sont également attendus avant la rencontre. A noter que le protocole est simple. Le moindre éclair est détecté dans un périmètre de 13 km autour du stade interrompt la rencontre pendant une demi-heure.

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Depuis le deuxième match de groupes contre l’Irak (3-0) qui avait été interrompu plus de deux heures à cause d’une tempête et d’orages déjà dans ce stade de Philadelphie, la météo des jours de matchs des vice-champions du monde est scrutée de près.

Coupe du monde 2026Equipe de FranceFootballParaguay

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