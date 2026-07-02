Coupe du monde 2026 : voici le joueur de l’équipe de France qui a le plus couru depuis le début de la compétition

Avant le 8e de finale, samedi, contre le Paraguay, Michael Olise est le joueur de l’équipe de France qui a parcouru le plus de kilomètres depuis le début de la Coupe du monde 2026.

Il s’active sans relâche. Pas forcément le joueur le plus connu de l’équipe de France pour le grand public avant la Coupe du monde 2026, Michael Olise (24 ans) a rapidement su se faire connaître et apprécié du grand public.

Au point de devenir l’un des chouchous des supporters tricolores. De par ses qualités ballon au pied, avec ses dribbles déroutants et son sens de la passe, lui qui est le meilleur passeur de la compétition (5 passes décisives), mais aussi de par son activité incessante en se mettant au service du collectif.

Une moyenne de 10 km par match

Le numéro 11 tricolore court sans relâche et sans calculer ses efforts, à tel point qu’il est le joueur français à avoir parcouru le plus de distance dans cette Coupe du monde.

Alors qu’il a disputé les quatre matchs, dont celui contre le Sénégal dans son intégralité, contrairement à des joueurs comme Adrien Rabiot ou Aurélien Tchaouméni, le joueur du Bayern Munich a couru 40,9 kilomètres dans ce Mondial, a rapporté L’Equipe, soit une moyenne de 10 kilomètres par rencontre. Comme ce fut le cas face à la Suède (10,7 kilomètres).

Des 20 joueurs de champs titulaires au coup d’envoi, il est celui qui a abattu le plus de kilomètres en 85 minutes passées sur la pelouse du MetLife Stadium, juste devant Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni qui ont eux joué 98 minutes en comptant le temps additionnel. C’est dire s’il ne ménage pas sa peine.

Et les Bleus auront encore besoin de lui et de son rayonnement, samedi, lors du 8e de finale contre le Paraguay. Un match qui pourrait lui permettre de devenir le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du monde sur une même édition en dépassant la légende brésilienne Pelé (6 passes décisives en 1970).