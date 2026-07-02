Pétanque : ce que l’on sait des soupçons de matchs truqués visant des joueurs français

Neuf personnes, dont quatre stars de l’équipe de France de pétanque, ont été arrêtées et placées en garde à vue dans une affaire de matchs et de paris sportifs truqués.

Une affaire de grande ampleur. Soupçonnées d’avoir manipulé une rencontre à des fins de paris truqués lors des Masters 2025 de Levallois, neuf personnes, dont quatre joueurs connus de l’équipe de France de pétanque, ont été placées en garde à vue martin dans le Var et en Gironde, comme l’a révélé Le Parisien.

Les quatre joueurs en question sont Dylan Rocher (9 fois champions mondiaux), Henri Lacroix (18 fois champion de France), Jean Feltain (7 fois champion d’Europe) et David Doerr (champion d’Europe et récent champion de France).

Au moment des faits, la triplette menée par Dylan Rocher s’était inclinée en quarts de finale contre une formation locale (4-13). Des mises suspectes sur une défaite des favoris, sur les paris sportifs, ont mis la puce à l’oreille des analystes d’une plateforme. Au total, les gains espéraient prouver atteindre 70.000 euros mais un opérateur a bloqué un tiers de la somme pour soupçon de fraude.

Mardi, le Service central des courses et jeux a donc décidé d’interpeler les personnes question. Le parquet de Toulon a ouvert une enquête pour «corruption active et passive».