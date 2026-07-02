Suisse-Algérie, 16e de finale de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Suisse affronte l'Algérie en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un billet à aller chercher. La Suisse et l’Algérie vont en découdre en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 3 juillet à 5h (heure française) au BC Place de Vancouver (Canada). Une affiche qui semble ouverte.

La Nati a terminé à la première place du groupe B devant le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar avec sept points (2 victoires, 1 nul). De leur côté, les Fennecs ont fini parmi les meilleurs troisièmes après s’être extirpé d’un groupe composé de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie.

A noter que les Algériens ont comme sélectionneur Vladimir Petkovic qui connaît très bien les helvètes puisqu’il a été sur le banc de la sélection suisse entre 2014 et 2021.

Programme TV

Suisse - Algérie

16e de finale de Coupe du monde

Dans la nuit de jeudi à vendredi

5h sur beIN SPORTS 1