Tour de France 2026 : voici le pays le plus représenté lors de cette 113e édition

Pour la première fois depuis 2008, la France ne sera pas le pays le plus représenté au départ de la 113e édition du Tour de France, ce samedi, à Barcelone (Espagne).

Les temps changent sur la Grande Boucle. Pour la première fois depuis 2008, la France ne sera pas le pays le plus représenté sur la ligne de départ du Tour de France, ce samedi, à Barcelone (Espagne). Si 30 coureurs tricolores, dont le jeune prodige Paul Seixas, s’élanceront avec l’objectif de rallier l’arrivée, le 26 juillet prochain, sur les Champs-Élysées, les Belges seront plus nombreux lors de cette 113e édition longue de plus de 3.300 kilomètres.

La Belgique sera riche d’un contingent de 31 cyclistes, alors que les Pays-Bas seront le 3e pays le plus représenté avec 17 coureurs retenus au sein des 23 équipes engagées sur cette Grande Boucle 2026. Et à elles deux, avec 61 coureurs, la Belgique et la France composeront un tiers du peloton, qui sera riche de 184 éléments.

Tous partiront de Barcelone avec l’espoir pour certains d’entre eux de revêtir le maillot jaune et de succéder au palmarès au Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en 2024 et en 2025 et en quête d’un 5e succès qui lui permettrait de rejoindre de les légendes Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.