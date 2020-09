Pourquoi les parcours de golf ont-ils 18 trous ?

Très codifié, le golf se pratique généralement sur des parcours disposant de dix-huit trous. Une règle qui remonte à la fondation officielle de ce sport, en 1754, par le Royal & Ancient Golf Club de St Andrews, en Ecosse.

A cette époque, son terrain possédait onze trous, que les joueurs faisaient dans un sens, puis dans l’autre, pour revenir au club-house. Soit vingt-deux trous.

Mais dix ans plus tard, les joueurs ont considéré que les distances entre les premiers trous étaient trop courtes et ont alors décidé d’en supprimer deux. Dès lors, ils n’ont plus joué que neuf trous dans un sens puis neuf dans l’autre, soit dix-huit au total.

A la fin du XIXe siècle, le Royal & Ancient Golf Club a été reconnu comme l’autorité réglementaire du golf au Royaume-Uni, exportant ainsi largement son modèle de dix-huit trous.