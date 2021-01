Pourquoi a-t-on les yeux rouges sur les photos ?

Souvenirs de vacances ou de moments en famille, les photos sont parfois gâchées par les yeux rouges. Ce phénomène, surtout constaté sur les clichés pris dans l’obscurité et donc à l’aide d’un flash, s’explique par la structure de l’œil humain.

Dans unmilieu peu éclairé, l’iris (la partie colorée visible de l’œil) se dilate afin de recevoir le maximum de lumière. Plus il fait sombre, et plus il s’ouvre.

Cela a pour conséquence d’exposer la rétine qui se trouve au fond du globe oculaire, très riche en vaisseaux sanguins. Celle-ci reçoit alors la lumière du flash, ce qui donne la couleur rouge aux yeux sur certaines photos.

Certains appareils bénéficient toutefois d’un dispositif spécifique pour éviter ce désagrément. Il envoie des petits flashs juste avant la capture du cliché, entraînant ainsi la rétractation de la pupille.

