Pourquoi offre-t-on des œufs pour Pâques ?

Tous les ans, la chasse aux œufs en chocolat rythme le dimanche de Pâques. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Voici d'où vient cette tradition.

Les enfants attendent ce moment avec impatience. A Pâques, la chasse aux oeufs est un incontournable. Les racines de cette tradtion remontent à la fin de l’Antiquité (vers le IVe siècle). On y offrait de véritables œufs décorés. Considérés comme symboles de vie, ils étaient conservés pendant le carême de quarante jours (du mercredi des Cendres jusqu’à la veille de Pâques) car il était interdit d’en manger pendant la période de jeûne.

Plus tard, dans les cours royales du Moyen Âge et de la Renaissance, la coutume voulait que l’on offre des œufs richement ornés, parfois recouverts de feuilles d’or. Les œufs en chocolat ne sont apparus qu’au XIXe siècle, à l’initiative des chocolatiers, qui ont voulu profiter de la démocratisation du cacao.

Depuis il est de coutume de les cacher pour le plus grand plaisir des enfants. La chasse a lieu le dimanche. En effet, on racontait que les cloches étaient parties à Rome pour se faire bénir par le pape entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques. Et à leur retour elles apportaient avec elles des gourmandises.