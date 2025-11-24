Université Lyon 2 : un professeur affiche une liste de «génocidaires à boycotter» et soulève un tollé

Un professeur d’histoire médiévale de l'université Lyon 2 (Rhône) a diffusé sur les réseaux sociaux une liste de personnalités juives en les qualifiant de «génocidaires à boycotter».

Une initiative aux relents antisémites. L'université Lyon 2 (Rhône) est, de nouveau, secouée par un dérapage après que Julien Thierry, un professeur d’histoire médiévale, a appelé au boycott «en toutes circonstances» d'une vingtaine de personnalités de confession juive sur Facebook fin septembre, les qualifiant notamment de «génocidaires».

«L'appel au boycott de personnes physiques, c'est de la provocation à la discrimination et à la violence. La Licra dénonce cette attitude ignominieuse et se tient à la disposition de chacune des personnes diffamées pour les assister en justice», a écrit la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui a révélé cette affaire, sur les réseaux sociaux.

⚫️On peut être professeur d’Histoire d’université, se croire progressiste, et faire des listes comme on en faisait sous l’Occupation.

L’appel au boycott de personnes physiques, c'est de la provocation à la discrimination et à la violence.

La Licra dénonce cette attitude… pic.twitter.com/0QAswFzYLk — Licra (@_LICRA_) November 21, 2025

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a également apporté «tout son soutien» aux personnes citées, parmi lesquelles figurent Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), le réalisateur Yvan Attal, l'animateur Arthur, l'actrice Charlotte Gainsbourg ou encore le philosophe Bernard-Henri Lévy.

La direction de l'établissement a, quant à elle, condamné «avec la plus grande fermeté» la publication «qui ne représente aucunement notre université ni les valeurs qu’elle défend et transmet».

Des mesures disciplinaires envisagées ?

«Tout en reconnaissant à ce collègue, qui n’exerce aucune fonction de représentation de notre établissement, un droit absolu d’expression à titre individuel et privé, nous n’en sommes pas moins très choqués par un procédé dont nous nous désolidarisons complètement», a-t-elle ajouté, soulignant qu'elle déterminerait «dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent».

De son côté, Julien Thierry, qui repartage régulièrement des publications de La France insoumise, a assumé ses propos, se disant victime «d’une campagne suscitée en rétorsion à [son] article sur L’antisémitisme de gauche, la grande fake news récemment publiée par Hors-Série» dans un mail transmis au Progrès.

«Signe encourageant que cet article, dont la fin est consacrée aux falsifications sionistes actuelles, a touché juste !», a-t-il ajouté, niant les accusations de ses détracteurs qui auraient confondu «juifs» et «sionistes partisans du génocide en Palestine…».

Celui qui anime également une émission sur Le Média, site d'extrême gauche cofondé par Sophia Chirikou, fidèle alliée du chef du parti Jean-Luc Mélenchon, a estimé qu'il s'agissait d'une «confusion typiquement antisémite».

En avril dernier, l'université Lyon 2 avait déjà pointé du doigt après qu'un cours de l’universitaire Fabrice Balanche avait été interrompu par une quinzaine de manifestants propalestiniens d'extrême gauche. Il avait alors dénoncé «l’entrisme islamiste» gagnant la faculté.

Le mois suivant, un vice-président de l’université, contraint à la démission en raison de ses prises de position sur le conflit à Gaza, avait dénoncé une «campagne de dénigrement public», ses publications sur les réseaux présentant un supposé soutien au mouvement islamiste Hamas. Une enquête avait été ouverte.

Dans la foulée, la région avait décidé de suspendre ses subventions à l'établissement, accusé de «dérives islamo-gauchistes» par le député Laurent Wauquiez.