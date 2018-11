Salon Made in France : gros succès pour une start-up spécialisée dans le textile

Ce week-end se tient le salon Made in France. Parmi les exposants, une start-up de la Drôme spécialisée dans des vêtements très innovants.

C'est une réussite pour cette jeune société : elle engrange les commandes en misant sur l'innovation et le «made in France». Il y a peu de machines à coudre dans les ateliers, et les vêtements n'ont aucune couture. Ici on parle de soudure, de techno-collage, de découpe au laser... Les habits, au style à part, ont des découpes aux bords francs, des doublures ultrason... Une modernité à la française.

L'entreprise connaît un franc succès. Les produits innovants, et l'optimisation du temps passé sur les machines ont doublé le chiffre d'affaire cette année. De plus, quinze nouveaux salariés ont été embauchés depuis le mois de janvier.