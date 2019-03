La viande de moins en moins consommée par les Français

En dix ans, les Français ont réduit leur consommation de viande de 12% et consomment désormais 153 grammes de viande par jour et par personne. Soit l’équivalent d’un faux filet.

Mais les carnivores n’ont pourtant pas encore totalement disparu. En 2017, deux millions de tonnes de volaille ont été ingérées, un record. L’année dernière, la consommation de viande bovine a même augmenté de plus de 2%.

Mais avec les scandales de maltraitance animale et l’éveil écologique, les habitudes alimentaires évoluent et un nouveau type de consommateur a vu le jour : les flexitariens. Ils seraient aujourd’hui 39%. Des Français qui ont quasiment banni la viande de leur alimentation mais qui ne sont pas non plus contre l’idée de se faire plaisir de temps en temps.