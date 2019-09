Rentrée : le moment de changer de fournisseur d'énergie ?

Le retour des problématiques du quotidien est souvent à mettre en relation avec la rentrée. Les Français doivent notamment décider du fournisseur d'énergie qui les accompagnera tout au long de l'hiver.

Si la période semble propice au changement, puisque les concurrents d’EDF sont de plus en plus nombreux, toutes les alternatives ne se valent pas.

Le consommateur a l'opportunité de faire des économies : 200 euros par an en moyenne, lorsque l'on identifie le fournisseur le plus adapté. De leurs côtés, les tarifs réglementés de l'électricité augmentent, portant à plus de 85 euros de hausse annuelle la facture moyenne des ménages français, un record sur les 20 dernières années.