Le Whisky en capsule loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux

La «capsule collection» de whisky présentée il y a quelques jours par la célèbre marque écossaise Glenlivet n'a pas convaincu. En cause, la forte ressemblance du contenant avec des dosettes de lessive.

L'amateur de whisky, confortablement, installé dans un fauteuil club, ne décolère pas, alors que la marque promet une «explosion parfaite de saveurs» dans la bouche.

De nombreux messages inquiets

Sur les réseaux sociaux, c'est la curée, les internautes critiquant une logique purement marketing, selon eux.

Pour les plus esthètes, il paraît tout simplement impossible d'apprécier un whisky de qualité en laissant fondre une capsule dans sa bouche, alors que la boisson ambrée se regarde et se respire avant d'être bue.

From the same marketing department that bought you: pic.twitter.com/nWQkYWFeVl — Sam Collins (@1SamC) 5 octobre 2019

Pour d'autres, l'inquiétude concerne le jeune public.

La possibilité de profiter de ce format pour faire du «binge drinking», même au lycée, en plein cours, inquiète d'ailleurs un certains nombre d'internautes.

Le souvenir du Tide Pod Challenge

Pour les plus alarmistes, les scénarios catastrophes sont multiples. Certains estiment qu'il est irresponsable de lancer un tel produit après le fameux Tide Pod Challenge. Ce défi idiot et dangereux consistait à ingurgiter une dosette de lessive face à sa webcam et à partager la vidéo. un véritable «succès» début 2018.

Pour d'autres, l'utilisation des capsules risque bien de dépasser le vénérable fabricant écossais, notamment si les consommateurs tentent de les introduire dans d'autres orifices que leur bouche.