Noël : les parents à la recherche de jouets «Made in France»

En panne d'idée pour Noël ? Il existe plus de de 70 créateurs de jouets fabriqués 100 % en France.

Mère de quatre garçons, Pamela Magotte, des Bouches-du-Rhône, trouvait que le marché du jouet tournait en rond autour des écrans, du numérique et des tendances dans les cours de récréation.

Pour la jeune mère de famille, cet univers manquait de créativité. Elle décide alors en 2015 de racheter un petit site qui vend des jouets made in France et se lance dans l'aventure. Pamela Magotte dépose la marque et Le Jouet Français se développe.

En 2018, l'entrepreneuse ouvre sa boutique et propose plus d'une quarantaine d'articles fabriqués en métropole. Et le succès est au rendez-vous. Si bien que l'idée séduit les grands groupes, auxquels Pamela doit faire face.

Mais les projets pour garder un longueur d'avance sur ses concurrents ne manquent pas. La petite entreprise travaille avec six salariés à temps plein et la fondatrice assure avoir un vivier d'idées pour les dix prochaines années.